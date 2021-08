Costa d'Avorio: autorità confermano casi di influenza aviaria nel sud-est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Costa d'Avorio hanno confermato la scoperta di casi di influenza aviaria nel sud-est del Paese. I casi, secondo quanto riferisce la stampa locale, sono stati rilevati in un tradizionale allevamento di pollame a Mondoukou, una località nella zona di Grand-Bassam. Le autorità locali hanno affermato di aver già adottato misure per contrastare la diffusione del virus altamente infettivo dell'influenza aviaria A/H5N1, precisando che l'area in cui sono stati rilevati i casi è stata dichiarata zona protetta e che sono attesi ulteriori risultati di una sorveglianza sull'epidemia in 21 giorni. Le autorità hanno anche imposto altre misure sanitarie chiudendo i mercati e altri luoghi in cui viene venduto il pollame, oltre a vietare la lavorazione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di prodotti a base di pollame. L'industria del pollame in Costa d'Avorio è stata colpita nel 2006, 2015 e 2017 dalla recrudescenza del virus dell'influenza aviaria. (Res)