- L’India rilascerà visti di emergenza per l’ingresso dall’Afghanistan, in seguito agli ultimi sviluppi nel Paese, conquistato dai talebani. Lo ha annunciato su Twitter un portavoce del ministero dell’Interno. “È stata introdotta una nuova categoria di visti elettronici chiamata ‘e-Emergency X-Misc Visa’ per rendere più rapide le richieste di visto”, si legge nel tweet.(Inn)