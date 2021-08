Sardegna: passeggera colta da malore su un traghetto salvata dalla Guardia Costiera di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia Costiera di Cagliari ha tratto in salvo nella notte la passeggera di un traghetto in navigazione dalla Tunisia a Genova. La donna, una cittadina tunisina di 54 anni, affetta da ischemia miocardica, è stata colta da malore, è stata portata a terra con un elicottero. L'operazione è iniziata intorno alla mezzanotte quando la motonave Tanit, in navigazione da La Goulette (Tunisia) a Genova, ha lanciato l'allarme subito raccolto dalla sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari. La nave in quel momento si trovava in transito nel golfo di Cagliari a circa 35 miglia nautiche dalla costa. Immediatamente, assunto il coordinamento delle operazioni, la sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie. Vista la gravità della situazione il C.I.R.M. ha disposto l'evacuazione medica immediata della donna colta da malore, che è stata trasportata all'aeroporto di Elmas e poi al Brotzu a bordo di un'ambulanza del 118. Considerata la necessità di un'evacuazione medica immediata, la sala operativa ha fatto alzare in volo un elicottero della IV Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l'impiego anche in volo notturno, nonché l'appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, mentre nel frattempo la motonave Tanit è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d'intervento. In seguito la nave è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione. L'operazione di soccorso si è conclusa intorno alle due di oggi, quando l'elicottero della Guardia Costiera è atterrato alla base di Decimomannu. (Rsc)