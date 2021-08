Afghanistan: talebani esortano le donne a “unirsi al governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emirato islamico non vuole che le donne siano vittime, dovrebbero essere nella struttura del governo secondo la legge della sharia. Lo ha riferito alla tv di Stato Enamullah Samangani, membro della “commissione culturale” del nuovo regime. “L’emirato islamico non vuole che le donne siano vittime, ma anzi avranno ruoli nella struttura di governo”, benché “in accordo con la sharia”, ha dichiarato Samangani, il quale è rimasto sul vago su altri dettagli. "La nostra gente è musulmana e non siamo qui per costringerla all'Islam", ha proseguito Samangani. I talebani hanno anche annunciato un'amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a tornare al lavoro, due giorni dopo aver preso il controllo di Kabul. "È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti, quindi vi invitiamo a riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia", hanno affermato i talebani in una nota. Secondo quanto riporta il sito web informativo afgano “Tolo News”, i talebani hanno inoltre annunciato che sono in corso a Doha, in Qatar, discussioni su un futuro governo e che la leadership è in contatto con la comunità internazionale. Ieri il vice leader politico dei talebani, il mullah Abdul Ghani Baradar, ha affermato che il momento attuale è un test per il movimento estremista islamico. "In questo momento affrontiamo un test perché ora siamo responsabili della sicurezza delle persone", ha dichiarato Baradar in un messaggio.(Res)