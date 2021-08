Afghanistan: ministra Difesa francese, soddisfatti per "ponte aereo" fra Kabul e gli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha costituito un “ponte aereo” fra l’aeroporto di Kabul e gli Emirati Arabi Uniti per favorire l’evacuazione dei suoi cittadini e dei loro collaboratori dall’Afghanistan. È quanto affermato dalla ministra della Difesa francese, Florence Parly, all’emittente radiotelevisiva “Rtl”. “Durante la notte sono ripresi i voli che ci hanno permesso di far atterrare il nostro primo aereo da trasporto militare. È riuscito a partire per Abu Dhabi dove è arrivato nella notte. Questa prima evacuazione ha posto le basi per un ponte aereo che moltiplicherà le procedure nelle ore e nei giorni a venire", ha assicurato la ministra. Secondo Parly, il numero di cittadini francesi da evacuare è comunque molto limitato. "Stiamo parlando di decine di cittadini francesi. La Francia non ha aspettato il crollo del regime di Kabul per prendere degli accordi. Abbiamo esortato i francesi a lasciare l'Afghanistan ad aprile e un aereo è stato noleggiato a luglio", ha ricordato la ministra, sottolineando che la questione è stata estesa anche ai cittadini afgani che hanno collaborato con i cittadini francesi in loco. (segue) (Frp)