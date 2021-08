Afghanistan: ministra Difesa francese, soddisfatti per "ponte aereo" fra Kabul e gli Emirati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli afgani che hanno lavorato per l'esercito francese sono persone con cui la Francia ritiene di avere un destino legato", ha assicurato Parly. “Più di 200 persone sono state accolte sul territorio francese dal 2018”, ha detto la ministra, aggiungendo che le operazioni di evacuazione degli afgani proseguiranno. "Abbiamo riesaminato molte situazioni. (...) Stiamo mettendo in atto tutte le condizioni necessarie per consentire l'evacuazione di queste persone e delle loro famiglie", ha insistito Parly, sottolineando una "difficoltà logistica" che ostacola queste esfiltrazioni. "Al momento è una vera e propria sfida consentire a queste persone di raggiungere l'aeroporto di Kabul che è in una situazione molto caotica e i cui accessi sono controllati dai talebani. Hanno istituito posti di blocco tutt'intorno all'aeroporto", ha spiegato la ministra francese. (Frp)