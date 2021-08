Mafia: confiscati beni per 6 milioni di euro a soggetto vicino a clan Carcagnusi di Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi la Guardia di finanza di Catania ha confiscato beni dal valore di 6 milioni di euro a Nunzio Fabio Tenerelli, ritenuto dagli investigatori associato al clan Carcagnusi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe emerso da telefonate registrate ad alcuni affiliati del clan che il soggetto avrebbe più volte truffato cittadini cinesi dentro e fuori la Sicilia. Ulteriori indagini hanno accertato come il soggetto non risultasse avere impieghi lavorativi a fronte di ingenti investimenti su diverse proprietà, ora confiscate. Le proprietà sono: 23 unità immobiliari, una ditta individuale, adibita chiosco bar, tre rapporti finanziari, tre auto d'epoca per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Il provvedimento di confisca è stato confermato dalla Corte di appello di Catania e dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'uomo. (Ren)