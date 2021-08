Serbia: Covid, al via oggi somministrazione della terza dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la somministrazione in Serbia della terza dose di vaccino contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtv", una volta trascorsi 180 giorni dalla ricezione della seconda dose tutti i cittadini vaccinati potranno ricevere la terza. I cittadini verranno contattati tramite sms ed email e verrà loro fornito un link del sito eGovernment, dove potranno ricevere maggiori informazioni in merito. Dall'inizio dell'epidemia sono 733.332 le persone contagiate dal coronavirus in Serbia mentre sono 7.174 le vittime accertate. Finora sono state testate 4.831.558 persone, mentre 868 pazienti sono in ospedale, 26 dei quali necessitano di ventilazione meccanica. (Seb)