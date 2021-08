Afghanistan: Fornaro (Leu), serve risposte da Ue, si convochino commissioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi internazionale generata dalla presa del potere in Afghanistan da parte dei talebani, impone una pronta risposta coordinata dell'Unione europea, anche con riferimento all'emergenza umanitaria. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo di Liberi e uguali (Leu) alla Camera, Federico Fornaro. "È necessario - prosegue la nota - che quanto prima il governo riferisca al Parlamento sulla situazione e sulle prospettive della crisi afghana. Si convochino quindi le Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato in congiunta per una informativa urgente del ministro degli Esteri", conclude Fornaro. (Rin)