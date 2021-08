Covid: Bernaudo (Li), Marcia pro-vax? L'11 settembre in piazza per la libertà in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi sono vaccinato, ma se c'è un motivo per scendere in piazza tutti insieme, in una data come l'11 settembre - a vent'anni dall'attentato delle torri gemelle a New York, non è certo per dividere gli italiani tra vaccinati e "untori", come vuole fare l'ineffabile e poco liberale Calenda, con un'altra delle sue "geniali" trovate elettorali. Noi Liberisti Italiani siamo pronti a scendere in piazza l'11 settembre, ma senza bandiere, per una grande giornata di Libertà e per mostrare la nostra vicinanza e la vicinanza di Roma e dell'Italia alle donne di Kabul e al popolo afghano, di nuovo sotto l'incubo del regime talebano". Così in una nota Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato a Sindaco di Roma risponde all'appello di Calenda per una manifestazione pro-vax l'11 settembre. (Com)