Egitto-Somalia: premier Roble al Cairo, oggi incontro con Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro somalo Mohamed Hussein Roble ha è arrivato al Cairo dove ha avuto un colloquio con l'omologo egiziano Moustafa Madbouly, con il quale ha discusso dello stato delle relazioni bilaterali tra Egitto e Somalia. In particolare, secondo quanto riferito dall'ufficio di Roble in una nota, le due parti hanno discusso sulle possibilità di un aumento delle borse di studio destinate a studenti somali, facilitando la migrazione, il commercio e gli investimenti. "Entrambe le parti si sono concentrate sul rafforzamento dei legami di lunga data e sulla cooperazione di alto livello tra le due nazioni. Hanno anche ha discusso delle possibilità per l'Egitto di aumentare le sue borse di studio per studenti somali, facilitare la migrazione, commercio e investimenti", si legge nella dichiarazione. La visita di Roble al Cairo proseguirà oggi con l'incontro con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. (segue) (Res)