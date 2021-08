Grecia: ancora attivo l'incendio a Vilia, evacuata una casa di cura e diversi villaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di vigili del fuoco, coadiuvati da aerei di soccorso, stanno continuano a tentare di domare le fiamme di un esteso incendio boschivo che ha portato all'evacuazione di una casa di cura e di diversi villaggi nell'area di Vilia, a nord ovest di Atene. I vigili del fuoco ellenici hanno detto che 330 pompieri e 115 mezzi di vario genere sono al lavoro per estinguere l'incendio di Vilia, con il supporto aereo fornito da cinque aerei e sei elicotteri. Fra i vigili del fuoco ce ne sono anche 143 giunti dalla Polonia, inviati nel Paese come parte di un importante dispiegamento di assistenza straniera dei Paesi europei e mediorientali mentre la Grecia ha lottato per contenere gli enormi incendi nelle ultime due settimane. L'incendio, che sta bruciando attraverso una fitta foresta, è iniziato ieri, poco dopo che divampasse un altro rogo a sud est della capitale greca, nell'area di Keratea. Centinaia di incendi hanno bruciato in tutta la Grecia questo mese, alimentati dall'ondata di caldo più duratura degli ultimi decenni. Nelle ultime settimane il caldo intenso e gli incendi hanno colpito anche altri paesi del Mediterraneo, con almeno 75 vittime in Algeria e 16 in Turchia. Anche in Italia ci sono state diverse vittime legate agli incendi. (Gra)