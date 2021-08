Afghanistan: Danimarca dona 13,4 milioni di euro per crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca ha donato 100 milioni di corone danesi (13,4 milioni di euro) alla Croce Rossa Internazionale e alle organizzazioni delle Nazioni Unite per aiutare ad alleviare la crisi umanitaria in Afghanistan. Lo ha detto Flemming Moller Mortensen, ministro per la Cooperazione allo sviluppo danese, all’agenzia di stampa “Ritzau”. "L’Afghanistan avrà bisogno di aiuto per molto tempo e questi andranno alle persone, non al regime o ai leader politici", ha detto Mortensen. (Sts)