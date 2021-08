Spagna: presidente Sanchez, minuto silenzio per vittime attentati Catalogna del 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, alle ore 10, è stato osservato un minuto di silenzio a Barcellona, a Pla de l'Os de La Rambla, per le vittime degli attentati terroristici di Barcellona e Cambrils avvenuti nel 2017. L'iniziativa è nata dal presidente del governo di Spagna, Pedro Sanchez, che ha scritto su Twitter: "Quattro anni fa, le strade di Barcellona e Cambrils hanno sperimentato il terrore. Oggi, ci uniamo per ricordare le loro vittime. Con gli occhi al futuro, speriamo di costruire una società in cui pace e unione sono valori fondanti". Il cordoglio, durato 15 minuti, ha invitato i cittadini a depositare fiori per esprimere vicinanza ai familiari e amici delle vittime. Hanno partecipato i rappresentanti dell'Unità per l'attenzione e valutazione delle persone colpite da terrorismo (Uavat), il ministro dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, Raquel Sanchez Jimenez, il presidente della Generalitat della Catalogna, Pere Aragones, e il sindaco di Barcellona, Ada Colau. (Spm)