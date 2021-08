Afghanistan: Pd Campidoglio, mozione urgente per chiedere l'apertura di corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico in Capitolino ha presentato una mozione urgente nella quale si impegna la sindaca ad intervenire presso il Governo italiano e tutte le istituzioni interessate nel sollecitare la richiesta di protezione internazionale verso quei cittadini afgani che rischiano ritorsioni e la vita per aver collaborato con la missione italiana presente nel paese asiatico. In particolare si chiede al Governo italiano di impegnarsi fin subito per una politica che preveda corridoi umanitari nei confronti dei rifugiati proveniente dall'Afghanistan, in particolar modo la popolazione più fragile e più colpita, a partire dalle donne sole o sole con bambini, persone Lgbt+, giornalisti, insegnanti, studenti, operatori sanitari e chiunque possa subire ritorsioni dal popolo talebano per l'impegno a favore della tutela dei diritti umani". Così in una nota il gruppo capitolino del Pd. (Com)