Imprese: Unioncamere, bene effetto filiera, il 41 per cento fuori da crisi già quest'anno

Le imprese che operano all'interno di filiere sono più innovative, più aperte ai mercati stranieri e più ottimiste sul futuro di quelle che lavorano in maniera isolata. Il 41 per cento di queste imprese prevede di recuperare i livelli produttivi pre-Covid già entro quest'anno, contro il 36 per cento delle altre aziende. Una quota che sale al 45 per cento per le imprese in filiera che hanno investito nelle tecnologie 4.0 contro il 35 per cento delle altre digitalizzate. Innovazione e export sono tra le leve strategiche su cui puntano per stare sul mercato. Il 62 per cento delle imprese che lavorano insieme ha fatto investimenti per innovare (contro il 38 per cento delle altre) e il 22 per cento esporta, con punte che arrivano al 30 per cento nelle filiere 4.0 (contro il 24 per cento delle altre digitalizzate). La collaborazione tra imprese che hanno attività interconnesse lungo tutta la catena del valore - dalla creazione sino alla distribuzione- di un bene o servizio - si rileva quindi un importante fattore di competitività per gli imprenditori, soprattutto se abbracciano il digitale avanzato. È quanto emerge da un'analisi realizzata dal Centro Studi Tagliacarne su dati Unioncamere/InfoCamere sulle 17 filiere individuate dal ministero dello Sviluppo economico. Un universo che conta oltre 3,8 milioni di imprese attive - il 75 per cento del sistema imprenditoriale italiano-, occupa più di 12 milioni addetti (71,4 per cento del totale economia extra-agricola) e genera 2.500 miliardi di euro di fatturato (78,9 per cento del totale industria e servizi).