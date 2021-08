Imprese: Unioncamere, bene effetto filiera, il 41 per cento fuori da crisi già quest'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più di 3 imprese su 4 del nostro Paese operano all’interno di filiere, alcune più corte, di territorio, altre più internazionali; tante si sono modificate per gli effetti della crisi pandemica”, commenta il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “In molte il rapporto tra le imprese non si esaurisce nel contratto di fornitura ma, come mostrano diverse analisi di Unioncamere, si arricchisce con fattori qualitativi, servizi, supporti finanziari, percorsi di certificazione, spesso indotti dalle aziende capo-filiere, normalmente medie o grandi. Questi fattori e supporti diventano molto importanti in questi anni in cui centinaia di migliaia di piccole aziende, il cuore della nostra economia, dovranno affrontare il ripido percorso della doppia transizione, digitale e ambientale. Sono perciò necessarie scelte pubbliche che aiutino l’irrobustimento delle filiere, dei legami forti che si istaurano al loro interno e le aggregazioni tra imprese, per salvaguardare la competitività del nostro sistema”. Costruzioni e agrobusiness rappresentano quasi il 60 per cento delle imprese attive coinvolte nel sistema delle filiere (rispettivamente il 29,1 per cento e il 28,8 per cento). Ma il loro peso percentuale scende intorno al 30 per cento se si considerano i dati occupazionali (costruzioni: 18,8 per cento; agrobusiness: 12,6 per cento) e di fatturato (agrobusiness: 17,4 per cento; costruzioni: 11,8 per cento). Ampliando l’analisi alle altre attività si distinguono per numero di addetti: la sanità 9,8 per cento, il turismo-beni culturali 8,7 per cento e sistema moda 8,3 per cento. Mentre per fatturato spiccano le filiere dell’energia 11,2 per cento, dei mezzi di trasporto 9,8 per cento e, ancora, del sistema moda 7,0 per cento. (segue) (Com)