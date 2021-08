Imprese: Unioncamere, bene effetto filiera, il 41 per cento fuori da crisi già quest'anno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ la Lombardia con oltre 580 mila imprese attive (15 per cento del totale nazionale) a svettare in cima alla classifica italiana delle imprese che operano in filiera. Seguono la Campania (9,4 per cento) e il Lazio (9,2 per cento). Ma se si guarda all’incidenza delle filiere sul tessuto produttivo di ciascuna regione la prospettiva cambia. A conquistare le prime posizioni di questa speciale graduatoria sono: Bolzano (con l’83,8 per cento delle imprese in filiera sul totale locale), Basilicata (81,1 per cento) e Molise (80,8 per cento). Le imprese che operano all’interno delle filiere presentano una maggiore propensione ad innovare rispetto alle altre non operanti in filiera, il 62 per cento contro il 38 per cento. E per competere puntano soprattutto sull’innovazione di prodotto (il 46 per cento contro il 25 per cento) e di processo (il 39 per cento contro il 24 per cento). Anche tra le imprese che adottano tecnologie 4.0 pesa l’effetto filiera: il 74 per cento delle imprese che collaborano tra loro ha investito in almeno una forma di innovazione (tra quelle di prodotto, processo, organizzativa, marketing) contro il 67 per cento di quelle non filiera. E questa diversa sensibilità ad innovare mostra un differenziale che arriva fino a 17 punti percentuali per quanto riguarda l’innovazione di prodotto. I benefici del lavorare in filiera si fanno sentire anche sulla maggiore apertura ai mercati stranieri, in particolare per quelle imprese che adottano le tecnologie abilitanti. Il 30 per cento del fatturato delle filiere 4.0 è alimentato dalle vendite estere, contro il 24 per cento di quello delle altre imprese digitalizzate non in filiera. Non solo, le prime esportano anche mediamente in più mercati rispetto alle seconde (24 contro 19). Non a caso nel PNRR si riserva attenzione al tema delle filiere leggendolo sotto la lente dell’internazionalizzazione proprio sotto l’asse strategico della Transizione digitale. (Com)