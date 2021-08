Bulgaria: presidente Radev, necessario formare un governo regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria necessita di avere un governo regolare. Lo ha dichiarato il presidente bulgaro, Rumen Radev, secondo quanto riferisce oggi l'emittente radiofonica "Bnr Bulgaria". "La situazione politica sta peggiorando e questo accresce ulteriormente la necessità di avere un governo regolare", ha detto il capo dello Stato prima dell'inizio del secondo ciclo di consultazioni con le forze parlamentari sulla formazione di un esecutivo. Radev ha inoltre sottolineato che tutte le opzioni devono essere prese in considerazione prima di pensare a nuove elezioni nel Paese. Il primo incontro nell'ambito delle consultazioni è con i rappresentanti del partito C'è un popolo come questo (Itn), che non è riuscito a formare un governo. "Ci abbiamo provato e siamo stati abbandonati nel bel mezzo dei colloqui, ma ci sono altri cinque partiti nell'Assemblea nazionale e la responsabilità ora spetta a loro", ha commentato il deputato di Itn, Tosko Jordanov. Nelle scorse ore il leader di Itn, Slavi Trifonov, ha scritto su Facebook che la forza politica è pronta a sostenere un governo provvisorio a causa della crisi migratoria che sta interessando il Paese. (segue) (Seb)