Bulgaria: presidente Radev, necessario formare un governo regolare (2)

- Anche lo scorso 13 agosto il presidente bulgaro Rumen Radev ha affermato di non voler "parlare di nuove elezioni" prima di aver esaurito ogni opzione per la formazione di un governo nel Paese. A suo avviso, un esecutivo "funzionante" può ancora essere nominato. "Non voglio parlare di nuove elezioni prima di aver esaurito tutte le opzioni possibili per formare un governo regolare che goda di un ampio sostegno parlamentare e della fiducia dei cittadini bulgari", ha detto il capo dello Stato bulgaro durante una visita alla città di Elhovo. Il presidente ha fissato delle nuove consultazioni con le forze politiche rappresentate nell'Assemblea nazionale prima di consegnare il secondo mandato di formazione del governo. Nella giornata del 12 agosto il Parlamento della Bulgaria ha votato la revoca della nomina di Plamen Nikolov a primo ministro designato. Il voto dell'Assemblea consente al presidente Rumen Radev di consegnare il successivo mandato dopo quello conferito a C'è un popolo come questo (Itn), la forza politica che ha deciso di non presentare più la propria squadra di governo alla vigilia del voto in aula per il nuovo esecutivo. (segue) (Seb)