Bulgaria: presidente Radev, necessario formare un governo regolare (3)

- Il secondo mandato dovrebbe essere conferito al partito che ha raccolto più voti dopo Itn alle elezioni dell'11 luglio, ovvero Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). Il leader della forza politica, Bojko Borisov, ha già annunciato che Gerb nominerà Daniel Mitov per la carica di primo ministro quando riceverà il mandato di formazione del governo. Dopo questo passaggio, ha aggiunto Borisov, Gerb restituirà il mandato. "Se il presidente Radev consegna il mandato per la formazione del governo al nostro partito politico, dobbiamo nominare Daniel Mitov primo ministro e proporre un futuro governo, in modo che le persone possano confrontarlo con altri potenziali governi. Quindi restituiremo immediatamente il mandato al presidente Radev, come abbiamo detto anche in passato", ha affermato Borisov. (Seb)