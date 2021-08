Polonia: governo conferma di voler smantellare la camera disciplinare della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha risposto alle accuse della Commissione europea a proposito della camera disciplinare della Corte suprema. Il termine per l’invio di una risposta è scaduto ieri. Secondo quanto riferito da un comunicato del Centro informativo del governo stamane, la risposta contiene l’affermazione del governo di voler continuare la sua riforma della giustizia, ma allo stesso tempo esplicita piani per lo smantellamento della camera disciplinare nella sua forma attuale. L’esecutivo ricorda alla Commissione Ue che “non ha i mezzi per poter sospendere l’operatività della camera e gli effetti delle sue decisioni senza violare il principio dell’indipendenza della magistratura”. “L’inefficienza del sistema della responsabilità penale e disciplinare dei magistrati è da molti anni un problema della giustizia polacca e uno dei motivi della scarsa fiducia da parte della società polacca”, continua il governo. (segue) (Vap)