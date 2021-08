Polonia: governo conferma di voler smantellare la camera disciplinare della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà luglio la Corte di giustizia Ue (Cgue) ha sentenziato che il regime disciplinare dei magistrati in Polonia è incompatibile con il diritto comunitario. La Cgue ha disposto come misura provvisoria che la Polonia sospenda le norme relative al funzionamento dell’organo e la Commissione Ue si è rivolta a Varsavia perché confermi di assecondare la richiesta della Corte entro ieri. In caso di mancata osservanza della sentenza, la Commissione si rivolgerà alla Cgue per l’inflizione di sanzioni al Paese membro. Di recente era già stato il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a dichiarare all’agenzia di stampa “Pap” che la camera disciplinare della Corte suprema nella sua forma attuale sarà smantellata per poi essere riformata. Il governo presenterà una proposta di riforma a settembre. “Vogliamo riformarla non in relazione alla sentenza della Cgue ma semplicemente perché la camera non svolge i suoi obblighi. Tutti sono uguali dinanzi alla legge e in pochi Paesi i magistrati hanno immunità”, ha dichiarato il vicepremier Kaczynski. (Vap)