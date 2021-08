Aerospazio: Avio, il volo VV19 è un nuovo successo per il lanciatore Vega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione partita oggi dalla base spaziale di Kourou in Guyana francese ha segnato un nuovo successo per il Vega con il volo VV19. Il vettore europeo, progettato, sviluppato e costruito da Avio, ha perfettamente messo in orbita il satellite francese di nuova generazione Pléiades Neo 4, costruito da Airbus Defence and Space, insieme ad altri quattro microsatelliti. Uno di questi, riferisce un comunicato, è il Ledsat, un progetto dell’Università “La Sapienza” di Roma finalizzato allo studio del funzionamento di una tecnologia a Diodi Emettitori di Luce (Led) per il tracciamento ottico indipendente dei satelliti in orbita terrestre bassa. Gli altri sono il Radcube e il Sunstorm per applicazioni astronomiche e il BRO-4 per applicazioni di sicurezza. Il successo ha evidenziato ancora una volta il lavoro svolto da Avio e da Arianespace per offrire con Vega un sistema di lancio sempre più affidabile e competitivo. Il vettore europeo conferma la sua capacità nel trasportare in orbita gruppi di satelliti in ride-share insieme a un payload principale. Questa, unita a quella del nuovo adattatore del carico Ssms, sperimentato con successo nel volo VV16, aumenta la versatilità del Vega per competere nel mercato dei microsatelliti e offrire ai clienti maggiori opportunità di lancio. “I successi dei voli VV18 e VV19 hanno dimostrato i risultati del duro lavoro di Avio e dei nostri partner, confermando Vega come un razzo affidabile e competitivo. Desidero quindi ringraziare ancora una volta tutto il nostro team, i nostri partner e i nostri clienti per la fiducia accordataci. Ora guardiamo con determinazione e fiducia al prossimo volo VV20 previsto per il quarto trimestre di quest’anno e al debutto del Vega C, previsto nel 2022”, ha commentato Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio. (Com)