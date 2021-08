Taiwan: la Cina conduce esercitazioni d’attacco in risposta a “provocazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito popolare di liberazione della Cina ha effettuato esercitazioni d’attacco in prossimità di Taiwan oggi, 17 agosto, in risposta a quelli che Pechino ha definito atti di “interferenza esterna” e “provocazioni”. Alle esercitazioni, che si sono svolte nelle acque a sud-est dell’Isola, hanno preso parte navi e aerei da combattimento cinesi. In una breve nota ufficiale, il Comando del Teatro orientale delle Forze armate cinesi ha riferito che le esercitazioni hanno coinvolto “navi, velivoli per la lotta antisommergibile e aerei da combattimento”. La nota accusa Stati Uniti e Taiwan di aver “ripetutamente colluso al fine di inviare segnali provocatori ed errati, violando gravemente la sovranità della Cina e minando significativamente la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”. Dal ministero della Difesa di Taiwan non è giunta sinora alcuna risposta all’iniziativa di Pechino. (segue) (Cip)