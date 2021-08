Taiwan: la Cina conduce esercitazioni d’attacco in risposta a “provocazioni” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si oppone fermamente alle recenti osservazioni "irresponsabili" provenienti da personale militare degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Tan Kefei, portavoce del ministero della Difesa nazionale cinese, in risposta a un discorso dell'ammiraglio del comando statunitense Indo-Pacifico, John Aquilino, al Forum sulla sicurezza di Aspen. L'ammiraglio ha affermato che "gli Stati Uniti sarebbero in grado di difendere Taiwan in un conflitto militare". Rilevando il momento critico delle relazioni bilaterali, Tan ha sottolineato l'importanza di "sviluppare solide e stabili relazioni militari" che servano gli interessi comuni di Cina e Usa e della comunità internazionale. "L'interferenza sfrenata dei funzionari statunitensi negli affari interni cinesi viola il diritto internazionale", ha anche dichiarato Tan, secondo il quale Washington rappresenta "la più grande minaccia alla stabilità" nel Mar Cinese Meridionale. La Cina "esorta gli Stati Uniti a rispettare il principio di 'una sola Cina' e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi", ha concluso il portavoce della Difesa di Pechino. (Cip)