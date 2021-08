Aerospazio: Asi, in orbita il cubesat universitario Ledsat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È decollato dalla base spaziale europea di Kourou (Guyana Francese) a bordo di un vettore Vega il CubeSat Ledsat (Led-based Small Satellite) realizzato da Sapienza Università di Roma in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana (Asi). Il vettore Vega per la missione VV19 aveva a bordo il primo dei quattro satelliti previsti della costellazione europea Pléiades Neo ed “ospitava” anche 4 CubeSat e tra i quali Ledsat. Il progetto, sviluppato da studenti e ricercatori del laboratorio S5Lab – Sapienza Space Systems and Space Surveillance Laboratory, è coordinato da Fabrizio Piergentili e da Fabio Santoni rispettivamente del Dima Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale e del Diaee Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica della Sapienza. La missione è stata ideata in collaborazione con la University of Michigan, mentre lo sviluppo del satellite è supportato dall’Asi nell’ambito del Programma Ikuns (Italian-Kenyan University Nano-Satellites). Si tratta del terzo satellite Ikuns lanciato, dopo il successo di 1KUNS-PF, la cui missione si è conclusa nell’estate 2020, e di WildTrackCube-Simba, operativo in orbita dal marzo 2021. (segue) (Com)