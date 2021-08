Aerospazio: Israel (Arianespace), Vega pilastro per accesso autonomo Europa allo spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 16 agosto 2021 alle 22:47 ora locale, un vettore Vega gestito da Arianespace è decollato con successo dallo spazioporto europeo della Guyana francese (Sud America). Questa missione ha segnato il settimo lancio dell’anno portato a termine con successo da Arianespace. La missione è durata un'ora, 44 minuti e 59 secondi durante i quali Pleiades Neo 4 si è separato ad un'altitudine di 625 km mentre i quattro carichi utili ausiliari si sono separati a 551 chilometri. "Vorrei congratularmi con tutti i team coinvolti nel successo di questo secondo lancio di Vega del 2021", ha dichiarato Stephane Israel, amministratore delegato di Arianespace citato in un comunicato. "Con questa missione, Arianespace dimostra ancora una volta la straordinaria versatilità di Vega: abbiamo messo in orbita in totale sicurezza il secondo satellite dell'innovativa costellazione Pleiades Neo 4, insieme a 4 piccoli satelliti ausiliari CubeSat per l'Esa e per la start-up francese Unseenlabs. Vega si conferma come un pilastro fondamentale per l’accesso autonomo dell'Europa allo spazio che consente l'espansione dei benefici dallo spazio alla Terra". Lo scopo principale della missione di oggi era mettere in orbita Pleiades Neo 4, il secondo dei quattro satelliti della costellazione Pléiades Neo. Con una risoluzione di 30 cm, la migliore precisione di geolocalizzazione della categoria e una capacità di rivisitazione due volte al giorno, i quattro satelliti Pleiades Neo aprono nuove possibilità con il massimo della reattività. Il satellite è stato interamente finanziato e prodotto dal suo operatore Airbus. (segue) (Com)