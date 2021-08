Aerospazio: Israel (Arianespace), Vega pilastro per accesso autonomo Europa allo spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pléiades Neo 4 è stato il 133mo satellite di Airbus Defence and Space ad essere lanciato da Arianespace. Attualmente sono 18 i satelliti Airbus nel backlog di Arianespace, 11 dei quali saranno lanciati con i lanciatori Vega e Vega C. Gli ultimi due satelliti della costellazione Pleiades Neo saranno messi in orbita nel 2022 grazie al vettore di nuova generazione Vega C. La missione VV19 del lanciatore leggero europeo Vega ha anche rilasciato quattro piccoli satelliti CubeSat su un'orbita inferiore, tre per l'Agenzia spaziale europea (Esa) e uno per la start-up francese Unseenlabs: Ledsat, un progetto educativo dell'Università della Sapienza, Italia, che partecipa al programma Fly Your Satellite! dell'Esa, che è stato ideato per studiare le prestazioni di una tecnologia Led per il tracking ottico dei satelliti in orbita bassa; Radcube, un CubeSat di C3S, Ungheria, per testare tecnologie di strumenti miniaturizzati che misurano in situ la radiazione spaziale e l'ambiente del campo magnetico nell'orbita terrestre bassa per il monitoraggio del meteo spaziale; Sunstorm, un CubeSat di Rsl, Finlandia, con un innovativo spettrometro solare a raggi X per rilevare gli impulsi di raggi X prodotti dalle espulsioni di massa coronale - massicce eruzioni di svariati milioni di tonnellate di materiale proveniente dalla superficie del sole; Bro-4, il quarto CubeSat di Unseenlabs, Francia, della costellazione BRO (Breizh Reconnaissance Orbiter), un servizio di monitoraggio dello spettro e di intelligenza elettromagnetica per la sorveglianza marittima. (segue) (Com)