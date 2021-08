Aerospazio: Israel (Arianespace), Vega pilastro per accesso autonomo Europa allo spazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi tre carichi utili ausiliari erano sotto contratto con Sab Launch Services. Per soddisfare le esigenze dei loro clienti e garantire loro un accesso più rapido allo spazio, Arianespace e Sab Launch Services hanno avviato una collaborazione per integrare tutti e quattro i passeggeri ausiliari in due deployer PSL6U installati sul Payload Adapter. Gli ultimi tre carichi utili ausiliari erano sotto contratto con Sab Launch Services. Per soddisfare le esigenze dei loro clienti e garantire loro un accesso più rapido allo spazio, Arianespace e Sab Launch Services hanno avviato una collaborazione per integrare tutti e quattro i passeggeri ausiliari in due deployer PSL6U installati sul Payload Adapter. Come dimostrato da questa nuova missione, Vega è perfettamente adatto a trasportare il crescente numero di piccoli veicoli spaziali commerciali e governativi così come altri carichi utili più leggeri. Grazie alle sue elevate prestazioni e alla sua versatilità, Vega fornisce la migliore soluzione di lancio possibile per piccoli e medi veicoli spaziali diretti in una vasta gamma di orbite (orbita sincrona solare, orbita terrestre bassa, trasferimento al punto di Lagrange L1, etc.) per l'osservazione della Terra, la scienza, l'istruzione, la difesa e altre applicazioni. Il programma Vega è il risultato della cooperazione tra dieci Paesi europei. È stato sviluppato sotto la guida dell'Esa, con l'Italia (Asi) come primo contributore e Avio Spa (Colleferro, Italia) come capocommessa responsabile di tutte le operazioni industriali fino al decollo dallo spazioporto europeo. Dal suo volo inaugurale nel 2012 Vega fa parte della famiglia di veicoli di lancio di Arianespace. (Com)