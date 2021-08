Sardegna: Edoardo Bennato stasera a Ulassai per la XXX edizione di Rocce Rosse Blues

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Edoardo Bennato stasera, 17 agosto, alle 21.30, in piazza Barigadu a Ulassai per la XXX edizione di Rocce Rosse Blues. Era il 1992, con lo pseudonimo di Joe Sarnataro fu tra i musicisti che si esibirono in quella che oggi si ricorda come la prima edizione della rassegna. Torna dunque il cantastorie che da quarant'anni immortala con le sue canzoni, il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l'amore. Edoardo Bennato proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di nuove canzoni tratte dall'ultimo album 'Non c'è'. Due ore di musica, video coinvolgenti e l'interazione con il pubblico per un evento da vivere dall'inizio alla fine. Un'esperienza emozionale con brani e melodie che sono entrati a far parte del nostro immaginario collettivo a cui sarà difficile resistere, per ritrovare, attraverso il potere della musica, vibrazioni ed emozioni che fanno bene all'anima. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso) e Roberto Perrone (batteria). (Rsc)