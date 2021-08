Sardegna: Poligono di Teulada, rigettata richiesta di archiviazione a 5 alti ufficiali per disastro ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disastro ambientale. E' ciò che, secondo il gup Maria Alessandra Tedde, avrebbero provocato le esercitazioni militari nel poligono di Teulada e, in particolare, in una piccola penisola, classificata come Delta, che tra il 2008 e il 2016, ha subito ben 860 mila colpi d'artiglieria e centrata da quasi 12 mila missili. Il gup ha ordinato che entro 10 giorni si proceda con la formulazione di un'imputazione di disastro ambientale nei confronti degli allora vertici militari Giuseppe Valotto, Claudio Graziano, Danilo Errico, Domenico Rossi e Sandro Santroni, difesi dall'avvocato Guido Manca Bitti e, nel caso di Rossi, dal legale Luca Montella. Rigettata dunque la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Emanuele Secci. Il giudice Maria Alessandra Tedde ha accolto la richiesta di Caterina Usala, Giacomo Doglio, Roberto Peara e Gianfranco Sollai, i legali dei familiari dei militari e dei residenti della zona morti a causa di gravi patologie. Il gup ha rigettato anche la richiesta di archiviazione per il reato di omicidio colposo plurimo e ordinato altri cinque mesi di approfondimenti che dovranno appurare se esiste correlazione fra le attività svolte nel poligono e le malattie. Chiesta anche la verifica delle protezioni individuali dei militari in servizio a Teulada e accertamenti sul bestiame allevato in zona. Archiviata, per non aver commesso il fatto, l'ipotesi di reato nei confronti del generale Graziano Claudio che assunse l'incarico di comando dopo il periodo su cui si sono concentrate le indagini. (Rsc)