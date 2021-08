Afghanistan: ministro Esteri britannico, faremo "tutto il possibile" per procedure evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta "facendo tutto il possibile" per rimpatriare i cittadini britannici quanto prima, ma "dipende dalla situazione della sicurezza sul campo". Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ai microfoni di “Sky News”. In precedenza c'erano state segnalazioni di spari vicino all'aeroporto, ma Raab afferma che "la situazione all'aeroporto si sta stabilizzando e c'è stata un arrivo in massa di truppe statunitensi e britanniche". Sono 600, infatti, membri del personale militare britannico aggiuntivi che si trovano attualmente all'aeroporto di Kabul. Secondo il ministro, è "criticamente importante" per lo sforzo di evacuazione che la posizione dell'aeroporto sia mantenuta e che abbia fatto "progressi reali". "Data l’offensiva dei talebani, dato il nervosismo, la paura a terra, abbiamo visto molte persone effettivamente tentare di fuggire", ha aggiunto Raab, secondo cui è necessario "stabilizzare la situazione". I cittadini britannici si aspettano che il governo “dia la priorità ai nostri cittadini ma anche a coloro che ci hanno aiutato", ha detto il ministro, ammettendo che resta “sempre il rischio" che non si riesca a evacuare qualcuno dal Paese. Secondo il ministro circa 3.300 cittadini afgani e le loro famiglie sono già stati salvati e l’obiettivo è "portarne via dal Paese il maggior numero possibile". (Rel)