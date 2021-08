India-Usa: colloquio telefonico Jaishankar-Blinken, focus sull’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha avuto ieri un colloquio telefonico col segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, sugli sviluppi della situazione in Afghanistan. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Jaishankar su Twitter ha espresso apprezzamento per gli sforzi in corso da parte statunitense per il ripristino delle operazioni aeroportuali a Kabul. Il rappresentante del governo indiano, che si trova a New York per impegni legati al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui l’India è presidente di turno questo mese, ha riferito anche che nel Consiglio ci sono state “significative discussioni” sulla questione afgana.(Inn)