Afghanistan: ministro Esteri britannico, Paese non diventi base per attentati contro Occidente

- L'Afghanistan non dovrà mai essere sfruttato per lanciare attacchi terroristici contro l'Occidente. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ai microfoni dell’emittente televisiva “Sky News”. Il Regno Unito non si impegnerebbe mai "nella norma" con i talebani in quanto "non condividono i nostri standard sui diritti umani". Tuttavia, dato per assodato che il movimento islamista ha conquistato l’Afghanistan, Raab ha detto bisognerà essere "pragmatici" e continuare a impegnarsi con i talebani dialogandoci attraverso terze parti. Inoltre, ha detto Raab, delle sanzioni economiche dovrebbero essere utilizzate per tentare di "moderare" il dominio dei talebani. Come detto da diversi suoi colleghi, anche il capo della diplomazia britannica ha affermato che "nessuno si aspettava" la rapidità dell’offensiva talebana che ha consentito loro in poche settimane di prendere il controllo del Paese. Alla domanda se il Regno Unito avrebbe dovuto fare di più, Raab ha risposto che "ovviamente” sarebbero stati “presi provvedimenti" se avessimo saputo cosa c'era da fare, ammettendo tuttavia che è "facile dirlo con il senno di poi". (Rel)