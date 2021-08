Mobilità: Picca (Lega), Roma-Lido è vergogna targata Raggi-Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da giorni ci arrivano numerose segnalazioni dei residenti circa i disagi sulla Roma-Lido, dove ci sono corse ogni 30 minuti e soli tre treni a disposizione come denunciano i pendolari e molti residenti". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio. "Ritardo nelle corse e degrado delle stazioni, un servizio inefficiente ai danni dell’utenza con i cittadini, alle prese con un caldo da record, che aspettano seduti alle banchine. E’ assurdo che il Campidoglio e la Regione Lazio non abbiamo investito per potenziare una tratta che è strategica, che coinvolge migliaia di passeggeri e che collega la Capitale al mare di Roma. Ci ritroviamo invece una tratta da incubo, una vergogna targata Raggi-Zingaretti”. (Com)