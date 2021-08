Afghanistan: talebani annunciano amnistia generale per funzionari statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno annunciato oggi un'amnistia generale per tutti i funzionari statali, invitandoli a tornare al lavoro, due giorni dopo aver preso il controllo di Kabul, la capitale dell’Afghanistan. "È stata dichiarata un'amnistia generale per tutti, quindi vi invitiamo a riprendere il vostro stile di vita con piena fiducia", hanno affermato i talebani in una nota. Secondo quanto riporta il sito web informativo afgano “Tolo News”, i talebani hanno inoltre annunciato che sono in corso a Doha, in Qatar, discussioni su un futuro governo e che la leadership è in contatto con la comunità internazionale. Ieri il vice leader politico dei talebani, il mullah Abdul Ghani Baradar, ha affermato che il momento attuale è un test per il movimento estremista islamico. "In questo momento affrontiamo un test perché ora siamo responsabili della sicurezza delle persone", ha dichiarato Baradar in un messaggio.(Res)