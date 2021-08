Migranti: Spagna-Marocco, bloccati rimpatri per irregolarità nelle procedure sui minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno spagnolo ha rimpatriato di 45 minori in Marocco senza effettuare una valutazione individuale dei casi, come previsto dalla legge sull'immigrazione. Lo ha confermato al quotidiano “El Pais”, un portavoce di Save the Children, l'Ong incaricata dal governo di Ceuta, l’exclave spagnola in territorio marocchino, di redigere i rapporti e le interviste ai migranti minorenni per valutarne i rimpatri. Le irregolarità nelle procedure di "rimpatrio assistito", iniziata venerdì scorso in accordo con il governo marocchino, hanno convinto il tribunale di tribunale a congelare le attività. "L'integrità del minore è ciò che determina queste azioni, stiamo adottando le misure appropriate, è un lavoro svolto nell'arco di tre mesi", ha insistito il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, difendendo il suo operato in un'intervista all’emittente radiofonica privata “Cadena Ser” rilasciata questa mattina. "Siamo stati tutti correttamente informati", i minori "volevano rientrare" nel loro Paese, ha insistito Grande-Marlaska davanti alle richieste di spiegazioni della Procura e di vari membri del suo stesso governo, fra cui la ministra dei Diritti sociali, Ione Belarra. La Procura dei minori di Ceuta ha assicurato di non essere a conoscenza di alcun fascicolo relativo a tali procedure di rimpatrio. Secondo la normativa vigente, è obbligatorio che un migrante minorenne sia ascoltato in presenza di un pubblico ministero, il quale deve emettere un verbale e allegarlo al suo fascicolo.(Spm)