Brasile: 14 governatori pubblicano lettera aperta in difesa dell'operato della Corte suprema (6)

- Bolsonaro è accusato di aver divulgato al pubblico i contenuti di un'inchiesta della Polizia federale, ancora coperta da segreto istruttorio. L'indagine contro Bolsonaro parte dalle parole con cui il presidente era tornato ad attaccare il sistema elettorale elettronico, strumento attraverso il quale, secondo il capo dello stato, si sarebbero compiute frodi alle elezioni del 2014 e del 2018. Per sostenere le sue tesi, il presidente aveva deciso di utilizzare vari documenti. Nella lista era finita anche un'inchiesta della Polizia federale relativa a un presunto attacco cibernetico al sistema interno del tribunale elettorale avvenuto nel 2018. Nel presentare il documento, Bolsonaro aveva ricostruito i fatti in maniera mendace per provare una fragilità dei sistemi di sicurezza elettorale, nonostante la stessa inchiesta avesse mostrato che l'attacco non avesse offerto alcun rischio. (segue) (Brb)