Afghanistan: vice ambasciatore cinese all’Onu imputa la crisi al ritiro degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapo della delegazione della Cina alle Nazioni Unite, Geng Shuang, ha dichiarato nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza Onu incentrata sulla crisi in Afghanistan che quest’ultima va imputata all’affrettato ritiro degli Stati Uniti dal Paese. “Il caos attualmente in atto in Afghanistan è direttamente connesso all’affrettato ritiro delle truppe straniere”, ha detto il funzionario cinese nel corso dell’incontro, che si è chiuso con una sollecitazione ai talebani a rispettare i diritti delle donne e delle ragazzine afgane. La Cina, uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu, ha evidenziato l’importanza che l’Afghanistan non torni ad essere un santuario per il terrorismo internazionale, ed ha auspicato che i talebani tengano fede agli impegni assunti a livello internazionale ed esibiscano una “netta rottura” con le organizzazioni terroristiche. “L’Afghanistan non deve tornare mai più ad essere un santuario per i terroristi. Questa è la linea fondamentale che va mantenuta con determinazione nel contesto di qualsiasi soluzione politica futura per l’Afghanistan”, ha detto Geng. (segue) (Nys)