Afghanistan: vice ambasciatore cinese all’Onu imputa la crisi al ritiro degli Stati Uniti (3)

- "Se i talebani costruiscono un nuovo Paese dopo che ne hanno preso il controllo completo, dovrebbero mantenere la loro promessa di tagliare tutti i rapporti con terroristi, estremisti e separatisti – i 'Tre mali' – nella regione, e assicurarsi che l'Afghanistan non diventi un terreno fertile per quelle forze. Solo così facendo potrà ottenere più riconoscimenti in tutto il mondo di quanto non avesse prima dell'invasione degli Stati Uniti dopo l'11 settembre", prosegue l'articolo del "Global Times", tabloid sugli affari internazionali edito dal Partito comunista cinese. "Se l'Afghanistan diventa un terreno fertile per i 'Tre mali', il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite potrebbe prendere in considerazione l'invio di una forza di pace Onu nel Paese", si legge ancora nell'editoriale che cita esperti cinesi. (Nys)