Giappone: il villaggio olimpico di Tokyo riapre in vista delle Paralimpiadi

- Il villaggio olimpico di Tokyo ha riaperto i battenti oggi, 17 agosto, in vista delle Paralimpiadi che la capitale giapponese ospiterà nelle prossime settimane. La prima delegazione paralimpica è stata accolta proprio ieri presso il sito di 44 ettari realizzato per ospitare gli atleti che hanno recentemente preso parte alle Olimpiadi Estive di Tokyo. Ieri le autorità giapponesi e il Comitato olimpico internazionale (Cio) hanno stabilito che anche le Paralimpiadi si svolgeranno a porte chiuse, in considerazione del continuo aumento dei nuovi casi di coronavirus in Giappone. (segue) (Git)