Usa: Covid, Casa Bianca annuncerà terzo round di vaccinazioni per i cittadini statunitensi

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende annunciare che a gran parte dei cittadini statunitensi dovrebbe essere somministrata una terza dose di vaccino contro la Covid-19 otto mesi dopo il completamento del ciclo iniziale di due vaccinazioni. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, ricordando che sino a ieri la somministrazione di una terza dose di vaccino era un’opzione ufficialmente contemplata solo per i soggetti affetti da vulnerabilità del sistema immunitario, e che solo ieri Pfizer ha presentato i dati per l’autorizzazione a inoculare la terza dose del vaccino anti-Covid ai cittadini al di sopra dei 16 anni. Secondo il quotidiano “New York Times”, le somministrazioni della terza dose di vaccino potrebbero iniziare negli Usa a metà settembre, non prima che la Food and Drug Administration (Fda) conceda l’autorizzazione per la somministrazione della terza dose del vaccino di Pfizer. Ciononostante, le nuove linee guida della Casa Bianca contenenti le indicazioni per la somministrazione della terza dose potrebbero giungere già la prossima settimana, prima della formale autorizzazione da parte dell’Fda. (segue) (Nys)