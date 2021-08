Indonesia: Covid, governo allenta misure restrittive a fronte del calo dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Indonesia ha decretato un parziale allentamento delle misure emergenziali che limitano le attività e le interazioni comunitarie nel contesto della pandemia di Covid-19, a fronte del significativo calo di contagi da Covid-19 registrato nel Paese nelle ultime settimane. Il governo ha confermato il livello 4 delle restrizioni alla mobilità in vigore a Giava e Bali sino al prossimo 23 agosto; in quelle regioni verranno però innalzati dal 25 al 50 per cento i limiti massimi di capienza di centri commerciali, ristoranti e luoghi di culto. Il ministro capo degli Investimenti, Luhut Binsar Panjaitan, responsabile della risposta alla Covid-19 a Giava e Bali, ha dichiarato che la decisione di allentare le misure restrittive è legata a dati incoraggianti come il crollo del 76 per cento dei casi giornalieri e del 56 per cento dei casi attivi rispetto al picco registrato nelle scorse settimane. (Fim)