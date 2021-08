Afghanistan: i talebani non avranno accesso alle riserve finanziarie custodite negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani non avranno accesso alle riserve finanziarie dell’Afghanistan detenute negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato ieri un funzionario dell’amministrazione presidenziale Usa. Secondo i dati forniti dal Fondo monetario internazionale (Fmi), le riserve lorde della banca centrale dell’Afghanistan ammontavano a 9,4 miliardi di dollari alla fine del mese di aprile; gran parte dei fonti sono però detenuti dalla banca centrale su conti al di fuori dell’Afghanistan, e in parte negli Usa, anche se la cifra esatta non è nota. Washington potrebbe anche bloccare l’accesso dei talebani ai principali canali organi di credito internazionali, come il Fmi e la Banca mondiale, come ha fatto con altri Paesi di cui gli Usa non riconoscono i governi, ad esempio il Venezuela. (Nys)