Brasile: autorità San Paolo confermano svolgimento gran premio formula 1 con 100 per cento di pubblico (2)

- "Da parte nostra siamo molto ottimisti sullo svolgimento in sicurezza di un grande evento. Il vaccino, oltre al passaporto per salvare la vita della persona e della comunità, garantisce anche di poter partecipare agli eventi qui nella città di San Paolo", ha detto il sindaco della capitale, Ricardo Nunes. La previsione del governo è che la realizzazione della Formula 1 nella città di San Paolo avrà un impatto finanziario di 670 milioni di real (120 milioni di euro) per la capitale di San Paolo, con la creazione di circa 8mila posti di lavoro temporanei. Secondo il Vaccinometro dello stato, il 91,7 per cento degli adulti sopra i 18 anni è stato immunizzato con la prima dose alla data di oggi, 16 agosto. Rispetto alla popolazione totale, la percentuale è del 69 per cento. Quanto alla seconda dose solo il 28,2 per cento della popolazione adulta è già completamente immunizzato. (Brb)