Brasile: ministero Esteri, solidarietà al popolo di Haiti colpito dal terremoto

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha manifestato solidarietà verso il governo e la popolazione di Haiti dopo che 2 terremoti hanno colpito il territorio della repubblica centro americana nel corso dell'ultimo fine settimana. Il sisma ha già causato oltre 1.200 vittime. "Il governo brasiliano esprime la sua solidarietà al popolo haitiano e ribadisce il suo fermo impegno per la continuità degli aiuti umanitari forniti a quel paese", si legge nel comunicato del ministero. Secondo Itamarty non ci sono brasiliani uccisi dal terremoto. Circa 50 cittadini brasiliani vivono ad Haiti. Il sisma ha colpito Haiti nella notte tra sabato e domenica. La prima scossa è stata di 7.2 gradi sulla scala Richter. La seconda, ad alcune ore di distanza è stata di 5,9 gradi. Secondo le autorità haitiane, circa 2.800 edifici sono stati distrutti e 5.400 sono stati danneggiati. Il primo ministro di Haiti, Ariel Henry, ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese per 30 giorni.(Brb)