Afghanistan: governo Uruguay chiede "rispetto diritti umani e libertà popolazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari rsteri dell'Uruguay ha espresso "grave preoccupazione per il rapido deterioramento della situazione in Afghanistan" e ha chiesto il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'intera popolazione afghana". E' quanto si legge in una nota ufficiale rilasciata lunedì dove si afferma che "è essenziale che le parti in conflitto rispettino rigorosamente e integralmente gli obblighi del diritto internazionale umanitario, in particolare quelli che si riferiscono alla protezione della popolazione civile". In questo senso, prosegue il comunicato "è necessario assicurare la possibilità che i residenti stranieri e afghani che lo desiderino lascino il Paese con tutte le garanzie per la loro integrità fisica". Allo stesso modo, il governo uruguaiano "invita tutti gli attori politici del Paese a compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali dell'intera popolazione afghana".(Abu)