Giappone: allarme antincendio presso la centrale nucleare di Hamaoka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di allarme antincendio della centrale nucleare di Hamaoka, nella prefettura giapponese di Shizuoka, si sono attivati questa mattina e l’operatore della centrale, Chubu Electric Power Co., ha confermato la presenza di fumo all’interno di uno degli edifici del complesso. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui l’incidente è il secondo nel suo genere verificatosi presso la centrale, attualmente non operativa. Chubu Electric ha escluso qualsiasi fuga di sostanze radioattive all’estero nella centrale. L’incidente si è verificato alle ore 5.15 presso l’edificio che ospita una turbina del reattore n.5 della centrale. Gli allarmi antincendio si sono attivati nel secondo e terzo piano dell’edificio, che conta in tutto quattro piani e due livelli sotterranei. La centrale nucleare di Hamaoka è inattiva dall’incidente nucleare di Fukushima, nel maggio 2011. (Git)