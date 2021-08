Giappone: il villaggio olimpico di Tokyo riapre in vista delle Paralimpiadi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone prorogherà lo stato di emergenza pandemica in vigore in oltre una decina di prefetture del Paese e nell'area metropolitana di Tokyo sino a metà settembre, e intende estendere inoltre il medesimo provvedimento emergenziale ad altre aree del Paese. Lo ha anticipato il quotidiano giapponese "Mainichi". Lo stato di emergenza attualmente in vigore scadrà il 31 agosto, ma il continuo aumento dei contagi, causato dalla propagazione della variante Delta del coronavirus, ha spinto il governo del primo ministro Yoshihide Suga a studiare una proroga. Oggi il governo e gli altri enti organizzatori delle Paralimpiadi di Tokyo si riuniranno per decretare se anche quell'evento sportivo si svolgerà a porte chiuse, così come le Olimpiadi svoltesi nella capitale giapponese. (Git)